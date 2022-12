POL-PDLD: Landau - Diebstahl einer Gedenktafel

Birkweiler (ots) - Aufgrund von Beschwerden wurden am Donnerstag zwischen 13h und 14:30h in der Weinstraße in Birkweiler Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen die Winterreifenpflicht bei entsprechender Witterung festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

