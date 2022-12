Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen in der Weinstraße

Birkweiler (ots)

Aufgrund von Beschwerden wurden am Donnerstag zwischen 13h und 14:30h in der Weinstraße in Birkweiler Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten ein Verstoß gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß gegen die Winterreifenpflicht bei entsprechender Witterung festgestellt werden.

