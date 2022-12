Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - WhatsApp-Betrug "Hallo Mama"

Edenkoben (ots)

Erneut kam es zu einem Betrug mit der dreisten WhatsApp-Masche. So erhielt eine 60 Jahre alte Frau eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter, dass ihr Handy kaputtgegangen war und sie doch bitte ihre neue Erreichbarkeit in ihr Smartphone einspeichern soll. Die Ganoven verwickelten die Frau in eine längere Konversation und verschafften sich dadurch Vertrauen. Letztendlich wurde ihr dann noch mitgeteilt, dass das Onlinebanking nicht mehr funktioniere und eine Rechnung für Gardinen in Höhe von knapp 3.000 Euro bezahlt werden müsse. Der "Tochter" wurden im Anschluss 3000 Euro überwiesen. Die Polizei appelliert: Schützen Sie ihren WhatsApp-Account vor Betrug. Entlarven Sie Betrüger, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder rufen Sie vor einer Überweisung die Person an, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

