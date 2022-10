Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Tappenbeck (ots)

Von einem Grundstück in Tappenbeck wurde in der Nacht zum heutigen Montag ein Audi A5 entwendet. Der Geschädigte hatte das Auto am Abend vor seinem Haus an der Straße "Bockstreue" abgestellt. Am Morgen musste er den Diebstahl des mit einem Keyless Go System ausgerüsteten Fahrzeugs feststellen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Präventionstipp der Polizei:

Die Schlüssel für Fahrzeuge mit einem Keyless-Komfortsystem sollten nicht in der Nähe zu Haus- bzw. Wohnungstüren aufbewahrt werden. Das Funksignal des Schlüssels sollte am Ablageort zudem durch geeignete Maßnahmen, wie etwa entsprechende Behältnisse, abgeschirmt werden.

