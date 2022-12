Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bronzetafel gestohlen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Maria-Veen, Berge; Tatzeit: zwischen 14.12.22. 21.00 Uhr, und 15.12.22, 16.00 Uhr

Eine Bronzetafel entwendeten noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 14.12.22, 21.00 Uhr, und Donnerstag, 15.12.22, 16.00 Uhr. Die Täter durchsägten Gewindestangen, mit denen die ca. 50 x 50 cm große Tafel an einem Findling vor der Waldkapelle in Maria Veen befestigt war. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

