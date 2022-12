Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Kreuzung Weseler Landstraße / Homerstraße;

Unfallzeit: 22.12.2022, 19.25 Uhr;

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Donnerstag in Raesfeld gekommen ist. Eine 76-Jährige war gegen 19.25 Uhr mit ihrem Wagen auf der Homerstraße in Richtung Bocholt unterwegs. Als die Isselburgerin die übergeordnete Weseler Landstraße geradeaus queren wollte, kam es zur Kollision: Sie stieß mit dem von rechts kommenden Auto einer 56-Jährigen zusammen. Die Hamminkelnerin erlitt leichte Verletzungen, ebenso eine 81-Jährige und ein 78-Jähriger aus Bocholt - diese hatten im Wagen der 76-Jährigen gesessen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell