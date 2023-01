POL-HAM: Versuchter Einbruch in Partyzelt

Hamm-Heessen (ots) - Ein Ladendieb wurde am Samstagmittag, 28. Januar, auf der Ahlener Straße von einem Ladendetektiv angesprochen und flüchtete. Gegen 13.45 Uhr beobachtete der 41 Jahre alte Ladendetektiv, wie der unbekannte Jugendliche in dem Drogeriemarkt Ware entwendete und das Geschäft verließ. Auf einem angrenzenden Parkplatz sprach der Ladendetektiv den Dieb an und hielt ihn fest. Der Jugendliche riss sich los und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Nach ...

