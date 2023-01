Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb flüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Ein Ladendieb wurde am Samstagmittag, 28. Januar, auf der Ahlener Straße von einem Ladendetektiv angesprochen und flüchtete.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete der 41 Jahre alte Ladendetektiv, wie der unbekannte Jugendliche in dem Drogeriemarkt Ware entwendete und das Geschäft verließ. Auf einem angrenzenden Parkplatz sprach der Ladendetektiv den Dieb an und hielt ihn fest. Der Jugendliche riss sich los und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof.

Nach Angaben des Detektivs ist er geschätzt etwa 16 Jahre alt, hat eine schlanke bis hagere Statur und dunkle bis schwarze Haare. Er war mit einer roten Trainingshose der Marke Adidas bekleidet, die weiße Streifen an der Seite hat. Außerdem trug er ein rotes Portugal-Trikot mit kurzen Ärmeln und weiße Sneaker.

Hinweise zu dem Ladendieb nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

