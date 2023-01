POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Westen (ots) - Am Freitag, 27. Januar, gegen 18.40 Uhr brannte es in der Küche im 1. Obergeschosses eines Zweifamilienhauses in der Wüllnerstraße. Die beiden Bewohner der Wohnung konnten selbständig und unversehrt ihre Wohnung verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand Sachschaden am Fenster. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (ja) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm ...

mehr