Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm - Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dortmunder Straße Ecke Radbodstraße wurden am Freitagabend, 27. Januar, zwei Frauen leicht verletzt. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Hamm mit einem Mercedes und zwei weiteren Insassen die Radbodstraße in Richtung Süden. Er wollte seinen Pkw an der roten Ampel anhalten und wurde langsamer. Das bemerkte die, hinter ihm fahrende, 23-jährige Honda Fahrerin aus Hamm zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin des Hondas und die Beifahrerin des Mercedes leicht verletzt. Sie wurden in unterschiedliche Krankenhäuser in Hamm gebracht, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 18.000 Euro, der Honda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugverkehr wurde während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei geleitet. (ja)

