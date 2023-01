Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Verletzter nach Unfall auf Kreuzung

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Unfall auf der Weetfelder Straße Ecke Behringstraße Ecke Carl-Zeiss-Straße am Donnerstagabend, 26. Januar, verletzte sich ein 48-Jähriger leicht.

Gegen 19.35 Uhr wollte ein 21-Jähriger aus Hamm in seinem Audi von der Behringstraße in Richtung Osten die Kreuzung überqueren. Dabei stieß er mit dem VW eines 48 Jahre alten Hammers zusammen. Der VW-Fahrer war auf der Weetfelder Straße in Richtung Süden unterwegs.

Der 48-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Beide Autos wurden abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell