Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verlängerung des Kooperationsvertrages zwischen dem Multikulturellen Forum und der Polizei Hamm

Hamm (ots)

Kenan Küçük, Geschäftsführer des Multikulturellen Forums, und Polizeipräsident Thomas Kubera, haben am Freitag, 27. Januar, die Verlängerung des Kooperationsvertrages im Polizeipräsidium Hamm unterzeichnet.

Bereits seit Dezember 2020 gibt es diese Vereinbarung zwischen den beiden Kooperationspartnern. Im Rahmen des Projekts "Vielfalt Plus" hat das Multikulturelle Forum die Polizei Hamm in den letzten zwei Jahren dabei unterstützt, für einen wertschätzenden Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt sensibilisiert zu sein, ihre transkulturellen Kompetenzen und Kommunikation auszubauen sowie zu einer offenen Organisationskultur zu finden. Nun soll die Kooperation auch über das Projektende hinaus verlängert werden.

"Ich freue mich, dass wir die Kooperation verlängert haben und unsere Zusammenarbeit weiter ausbauen können. In den letzten zwei Jahren haben wir bereits mehrere erfolgreiche Veranstaltungen mit Unterstützung des Multikulturellen Forums durchgeführt. Und das werden wir in Zukunft weiter fortführen und intensivieren!", so Polizeipräsident Thomas Kubera.

"Für einen starken Zusammenhalt in einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft müssen viele Akteure einen Beitrag leisten - auch den Sicherheitsbehörden kommt hier eine wichtige Rolle zu. Dieser können sie nur gerecht werden, wenn sie sich interkulturell offen und rassismuskritisch aufstellen. Hierfür sind eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema, regelmäßige Schulungen und ein Dialog auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft unerlässlich", betont der Geschäftsführer des Multikulturellen Forums, Kenan Küçük.

Neben einer Dialogveranstaltung für Führungskräfte der Polizei Hamm im September 2021 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5012878) gibt es seit letztem Jahr auch Veranstaltungsformate zur quartiersbezogenen Vernetzung.

Das Ziel dieser Veranstaltungsreihe: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wachdienstes und der Kriminalkommissariate sollen die Menschen in den Hammer Quartieren besser kennenlernen, ihnen im Dialog auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam Vorurteile abbauen. Im Rahmen dieses Formats fanden bereits Besuche bei der Migrantenorganisation Yes Afrika e.V. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5253823) sowie bei der muslimischen Gemeinde der Yunus-Emre-Moschee und der Alevitischen Gemeinde an der Hohe Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5331085) statt.

Auch für das Jahr 2023 sind weitere Dialogveranstaltungen mit Referentinnen und Referenten des Multikulturellen Forums und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen der Hammer Polizei geplant.

An dem Treffen nahmen auch Sabrina Beckmann, Projektleiterin "Vielfalt Plus", und der Extremismusbeauftragte der Polizei Hamm, Erster Polizeihauptkommissar Christopher Grauwinkel teil.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell