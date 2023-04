Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter Rollerfahrer gefährdet Radfahrer und entzieht sich Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Mindestens einen Fahrradfahrer gefährdet hat ein unbekannter Rollerfahrer am Freitag, 14.04.2023, um circa 18.45 Uhr auf dem Radweg FR2 in Freiburg.

Der mit einem dunklen Tuch maskierte Fahrer des schwarzen Rollers sollte im Stadtteil Rieselfeld einer Kontrolle unterzogen werden, fuhr beim Erblicken der Polizeistreife jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuzung Opfinger Straße/ Besanconallee davon. Sondersignale der Polizei missachtete der Fahrer dabei.

In der Folge fuhr der Unbekannte über die Kreuzung Haierweg/Rankackerweg und bog dann auf den Radweg FR2 (Hagelstauden) in Richtung FR-Weingarten ab und konnte sich so der Kontrolle entziehen. Mindestens ein unbekannter Fahrradfahrer musste auf dem Radweg FR2 auf die Seite ausweichen, um nicht mit dem Roller zusammenzustoßen.

Verkehrsteilnehmer und Fußgänger, die durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882-4421 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Radfahrer, der auf dem Radweg zur Seite ausweichen musste, wird gebeten, sich zu melden.

