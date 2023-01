Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf: Polizei Bitburg fahndet nach zwei Motocrossfahrer

Bickendorf (ots)

Am 20.01.2023 gegen 15:30 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Bitburg auf der Anfahrt zu einer Verkehrsunfallaufnahme in der Ortslage Bickendorf. An der Kreuzung Hauptstraße/Burgstraße wurden die Beamten auf zwei Motocross Maschinen aufmerksam, welche von der Burgstraße kommend in Richtung Hauptstraße fuhren. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens wendeten die Motocrossfahrer und flüchteten. Ein Motocrossfahrer flüchtete über die L5 in Richtung Nattenheim, der zweite flüchtete durch die Burgstraße in unbekannte Richtung. Aufgrund des starken Schneefalls, der schneebedeckten und vereisten Fahrbahn konnten beide Motocrossfahrer den Beamten entkommen. Einer der Crossfahrer trug eine orange schwarze Motocrossbekleidung und fuhr eine ebenfalls orange schwarze Motocross Maschine.

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Motocrossfahrer geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06561-96850 mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

