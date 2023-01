POL-PDWIL: Illegale Abfallentsorgung in Schönecken

Daun (ots) - Am 20.01.2023 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger junger Mann aus dem Bereich der VG Daun mit seinem E-Scooter die Gerolsteiner Straße in Daun. Hier wurde er durch Zeugen bei seinem unsicheren Fahren beobachtet. Der Fahrzeugführer erkannte, dass er beobachtet wurde und sprach die Zeugen an, was in einer verbal-beleidigenden und anschließenden sogar körperlichen Auseinandersetzung endete. Als die ...

mehr