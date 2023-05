Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 79 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Nürtinger Straße erlitten. Ein 95 Jahre alter Mann wollte gegen 11.45 Uhr mit seinem Volvo vom Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarkts auf die Nürtinger Straße fahren. Hierzu musste er den Gehweg überqueren, wo er mit seinem Wagen die von rechts kommende Fußgängerin mit Schrittgeschwindigkeit erfasste. Die 79-Jährige stürzte daraufhin so unglücklich zu Boden, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Münsingen (RT): Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 25-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Karlstraße seinen Führerschein abgeben. Der VW-Lenker war kurz nach 16 Uhr mit seinem Tiguan von der Hauptstraße kommend in Richtung Lichtensteinstraße unterwegs. Dabei streifte er im Bereich der Spitalstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter und erfasste einen 59-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Fahrertür befand, um in das Fahrzeug einzusteigen. Der 59-Jährige zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 25 Jahre alten VW-Lenker ergab einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Pedelecfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Unaufmerksamkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Steinbeisstraße ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Steinbeisstraße in Richtung Röntgenstraße unterwegs. Weil er kurz abgelenkt war, übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und krachte dagegen. Dabei wurde er leicht verletzt, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens wieder entlassen werden. Während an dem Pedelec augenscheinlich kein Schaden entstanden ist, wird der Sachschaden am Audi auf etwa 3.500 Euro geschätzt. (jp)

Nürtingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Nach einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in der Stephanstraße in Reudern musste ein 24-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge war der Mann gegen 15.30 Uhr auf dem Dach eines Gebäudes tätig, als er offenbar versehentlich neben einen Sparren auf eine bereits verlegte Holzfaserplatte trat und diese durchbrach. Der 24-Jährige stürzte in der Folge mehrere Meter tief auf den Boden des Dachgeschosses, von wo er von der Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter gerettet wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in eine Klinik. (mr)

Rottenburg (TÜ): Gegen Leitplanken gestoßen

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen von der B 28 abkommen und mit den Leitplanken kollidiert. Die 42-Jährige war gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße von Ergenzingen herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs, als der Skoda aus noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts geriet und gegen die Leitplanken stieß. Dabei entstand am Pkw ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Er blieb jedoch fahrbereit. Die Beschädigungen an den Leitplanken können noch nicht beziffert werden. Vorsorglich wurde die augenscheinlich unverletzt gebliebene Fahrerin vom zufällig vorbeikommenden Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell