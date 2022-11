POL-HI: Sarstedt - Reifen von Fahrrad gestohlen

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (ste) - Im Zeitraum vom 12.11.2022, gegen 20:30 Uhr, bis zum 13.11., gegen 13:30 Uhr, ist es in der Teichstraße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert womöglich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Hyundai an der hinteren linken Seite. Anschließend entfernt ...

