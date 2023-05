Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, verletzter Senior, zahlreiche Verstöße bei groß angelegter Verkehrskontrolle, Trunkenheitsfahrten

Reutlingen (ots)

Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Gomaringer Straße im Stadtteil Ohmenhausen ist am frühen Samstagmorgen eingebrochen worden. Gegen 3 Uhr hörte eine Bewohnerin Geräusche aus dem Keller, weshalb sie die Polizei verständigte. Bei der Überprüfung des Gebäudes konnten im Keller ein eingeschlagenes Fenster und eine aufgebrochene Tür im Inneren festgestellt werden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei durch ein weiteres Kellerfenster. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt waren, konnte im Nahbereich eine männliche Person mit frischen Schnittverletzungen festgestellt werden. Dessen Tatbeteiligung ist unter anderem Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Hayingen (RT) - Heuballen auf Person gestürzt

Am Freitagabend ereignete sich in Hayingen einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Gegen 19 Uhr waren ein 38-Jähriger und ein 72-Jähriger damit beschäftigt, gepresste Heuballen zu stapeln. Bei dieser Arbeit löste sich ein etwa 250 kg schwerer Heuballen und stürzte aus größerer Höhe auf den 72-Jährigen. Dieser wurde hierbei schwer verletzt und musste notfallmedizinisch durch verständigte Rettungskräfte versorgt werden. In der Folge wurde der 72-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Reutlingen-Gönningen / Öschingen / Mössingen (RT/TÜ): Unter Drogeneinfluss andere Verkehrsteilnehmer gefährdet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsdelikt sucht die Verkehrspolizei Tübingen, nachdem am Freitagabend eine 24-Jährige, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug gelenkt hat. Den bisherigen Ermittlungen zu Folge befuhr sie mit ihrem Ford aus Richtung Genkingen kommend die Gönninger Steige und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Fahrzeugführer teilweise bis zum Stillstand abbremsen mussten. Die 24-jährige Ford-Fahrerin konnte am Ortsausgang Mössingen an der B 27 gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie diesen bereits zuvor wegen eines Verkehrsdeliktes hatte abgeben müssen. Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise der 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 07071/ 972-8660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen.

Lenningen (ES): Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Opfer eines Diebstahls wurde am frühen Samstagmorgen der Fahrer eines Arzneimitteltransports, als dieser gegen 2.10 Uhr in Oberlenningen Medikamente bei einer Apotheke anlieferte. Während der 52-Jährige diverse Kisten aus seinem Fahrzeug auslud und diese zum Hintereingang der Apotheke verbrachte, näherten sich zwei bislang unbekannte Männer dem offenstehenden Transportfahrzeug. Einer der Täter setzte sich in das Fahrzeug und entnahm aus dem Rucksack des Fahrers dessen Geldbörse. Aus dieser entwendete er mehrere hundert Euro Bargeld. Als der 52-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sich ihm plötzlich eine weitere männliche Person in drohender Haltung in den Weg. In diesem Moment sprang der andere Mann aus der Fahrerkabine, worauf der 52-Jährige zunächst in die Apotheke flüchtete. Die beiden Männer rannten im Anschluss über die Amtsgasse weg in Richtung Rathaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der Geschädigte beschrieb den unbekannten Mann, der sich ihm in den Weg gestellt hatte, wie folgt: 25-30 Jahre, trug dunkle Kleidung und ein weißes Base-Cap. Der erste Täter kann lediglich als dunkel bekleidet beschrieben werden. Beide Männer unterhielten sich in einer ausländischen Sprache. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter Telefon 07021/501-0 entgegen.

Köngen (ES): Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Einen größeren Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Adolf-Ehmann-Straße am Freitag entwendet. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum von 6.20 Uhr bis 23.30 Uhr Zutritt zum Gebäude, indem er ein Fenster am Kellerabgang aufhebelte. Im Anschluss wurden mehrere Zimmer durch den Täter durchwühlt, wobei er auf den Bargeldbetrag stieß. Mit dem erbeuteten Bargeld verließ er das Haus im Anschluss und konnte unerkannt flüchten. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugezogen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Mehrere Verstöße bei groß angelegter Verkehrskontrolle

Insgesamt 52 Einsatzkräfte der Verkehrspolizei und des Polizeireviers Nürtingen haben am Freitag im Zeitraum von 15 Uhr bis 21 Uhr eine groß angelegte Verkehrskontrolle in Nürtingen, am "Großer Forst" mit Zielrichtung Alkohol und Drogen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 44 Verstöße, unter anderem wegen Ladungssicherung, Gurtpflicht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie mehrere Verstöße wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt und geahndet werden. Weiterhin verzeichneten die Beamten acht Verstöße wegen Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Hierbei wurde in der Kontrollstelle auch ein 20-Jähriger polizeilich überprüft, bei welchem die kontrollierenden Beamten deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen konnten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Zuge der Durchsuchung seiner Person und des Fahrzeugs konnten mehrere Joints und weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 20-Jährige sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Pkw und betrunkenem Motorradfahrer (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr am Kreisverkehr Hagellocher Weg/Rosentalstraße gekommen. Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr den Kreisverkehr in Richtung Hagelloch, hielt jedoch aus bislang unbekannten Gründen im Kreisverkehr plötzlich an. Ein 86-jähriger Mercedesfahrer befuhr ebenfalls den Kreisverkehr und musste wegen des Kradfahrers anhalten. Als der Motorradfahrer weiterfuhr kam es zum Zusammenstoß zwischen ihm und dem Mercedes, wobei sich der 51-Jährige leichte Verletzungen am Bein zuzog. Während der Unfallaufnahme wurde der Motorradfahrer zunehmend aggressiver. Die aufnehmenden Beamten stellten beim Kradfahrer starken Alkoholgeruch fest, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen die weiteren Maßnahmen und die Unfallaufnahme wehrte er sich vehement, weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Nach der erforderlichen Blutentnahme musste er aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. Auch hiergegen wehrte er sich heftig. Durch sein Verhalten wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, sowie ein Streifenwagen beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Schaden am Dienstfahrzeug kann noch nicht beziffert werden. Der 51-Jährige gelangt nun wegen mehrerer Straftaten zur Anzeige. Zeugen, denen der Motorradfahrer zuvor aufgefallen ist und die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.

Rottenburg am Neckar (TÜ) - Kind an Fußgängerüberweg angefahren

Am Freitagabend ist in Rottenburg ein Kind an einem Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt worden. Gegen 21.15 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Renault Captur die Tübinger Straße in Richtung Ehninger Straße. Am dortigen Fußgängerüberweg übersah sie ein 12-jähriges Kind, welches diesen überquerten wollte. Bei einem Ausweichmanöver beschädigte das Fahrzeug zudem einen Metallpfosten. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.100 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Erheblich alkoholisierter Pkw-Lenker

Das Polizeirevier Albstadt ermittelt derzeit gegen einen 68-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Freitagabend gegen 22.17 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat, dessen Ursache in der erheblichen Alkoholisierung des Fahrers liegen dürfte. Der 68-Jährige befuhr mit seinem Ford Puma die L 433 von Meßstetten kommend in Richtung Albstadt-Ebingen und kam in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, als er in der Kurve geradeaus fuhr. Zu einem Fremdschaden kam es nicht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte durch Beamte des Polizeireviers Albstadt eine deutliche Alkoholisierung wahrgenommen werden. Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 3,5 Promille. Im Anschluss an die notwendige Blutentnahme wurde der Führerschein des 68-Jährigen einbehalten.

Albstadt (ZAK) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls auf der B 463 bei Albstadt. Am Freitagnachmittag, um 15.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger Pkw-Lenker mit seinem Ford Ranger auf der B 463 von Laufen in Richtung Lautlingen, wo er verkehrsbedingt anhalten musste. Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Audi Q5 fuhr dahinter und erkannte, dass der Ford Ranger abbremste. Ein ebenfalls 29-jähriger Fahrer, welcher sich mit seinem Pkw Nissan hinter der 29-jährigen Audi-Fahrerin befand, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf die beiden vor ihm befindlichen Fahrzeuge auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell