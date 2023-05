Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Mutter und Kind beim Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag um 10.05 Uhr auf der L 248 ereignet. Die 32 -jährige Fahrerin eines Pkw Dacia Sandero fuhr von Ödenwaldstetten in Richtung Bernloch. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor Bernloch kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. In der Folge überschlug sich der Pkw zweimal und blieb auf einem Wiesengelände auf der linken Fahrzeugseite liegen. Die 32 -Jährige erlitt, ebenso wie ihre mitfahrende 5 -jährige Tochter schwere Verletzungen. Beide wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik geflogen. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Ödenwaldstetten, Bernloch und Engstingen mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte neben den beiden Rettungshubschraubern einen Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug sowie einen organisatorischen Leiter im Einsatz. An dem Pkw Dacia Sandero entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die L 248 war während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten voll gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Größere Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.

