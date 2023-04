Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb auf frischer Tat ertappt und Flucht verhindert

Bremerhaven (ots)

Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in Bremerhaven-Lehe ertappte am gestrigen Dienstag, 11. April, einen 35-jährigen Mann beim Versuch, Bier und Schokolade zu stehlen, und hinderte diesen anschließend an der Flucht.

Gegen 8.30 Uhr hatte der 35-Jährige versucht, den Kassenbereich des Geschäftes an der Hafenstraße zu passieren, ohne die Ware, die er zuvor aus den Regalen genommen hatte, zu bezahlen. Hierauf angesprochen, flüchtete der Bremerhavener aus dem Markt. Durch das beherzte Eingreifen des Ladendetektives und eines derzeit noch unbekannten Passanten konnte der Dieb gestoppt und - obwohl er sich immer wieder loszureißen versuchte - der nur wenige Minuten später eintreffenden Polizei übergeben werden.

Ihn erwartete nun eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls.

