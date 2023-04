Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kamen über das Dach - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle

Bremerhaven (ots)

Über das Dach einer Lagerhalle in Bremerhaven-Speckenbüttel sind Einbrecher zwischen Montagnachmittag,10. April, und Dienstagmorgen, 11. April, in das Gebäudeinnere gelangt. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, unbefugt Zugang zu dem am westlichen Teil des Grauwallrings gelegenen Firmengelände und kletterten hier auf das Dach einer Lagerhalle. Dort angekommen, beschädigten sie die Dachkonstruktion, gelangten so in das Gebäudeinnere und durchwühlten die in der Halle befindlichen Büroräume.

Was die Täter erbeuteten, steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

