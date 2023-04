Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zweirad- und Freizeitmesse im Fischereihafen: Polizei Bremerhaven registriert Fahrräder

Bremerhaven (ots)

Das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven bietet im Rahmen der Zweirad- und Freizeitmesse im Bremerhavener Fischereihafen am Sonntag, 16. April, die Möglichkeit Fahrräder polizeilich registrieren zu lassen. Zu finden ist das Team - gemeinsam mit drei Kontaktpolizisten - an seinem Stand auf dem Messegelände in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr.

Was ist eine Fahrradregistrierung und warum sollten Sie Ihr Fahrrad registrieren lassen? Die Fahrradregistrierung ist ein kostenloser Service der Polizei Bremerhaven. Dabei werden die Daten des Fahrrads, wie etwa die Fahrradrahmennummer, gemeinsam mit den Personendaten des rechtmäßigen Eigentümers in einer polizeilichen Datenbank erfasst und gespeichert. Das Fahrrad erhält als Zeichen der Registrierung einen nur schwer entfernbaren Aufkleber mit einer individuellen Registriernummer.

Die Polizei kann die so registrierten Fahrräder im Rahmen von Kontrollen innerhalb kürzester Zeit dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen und feststellen, ob die mit dem Fahrrad angetroffene Person auch dessen berechtigter Eigentümer ist. Dieser Umstand kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken.

Wie läuft die Registrierung ab? Um Ihr Fahrrad registrieren lassen zu können, müssen Sie den Registrierungsbogen mit allen notwendigen Daten ausfüllen. Das Formular - wie auch weitere Informationen zum Thema Fahrradregistrierung - finden Sie unter https://www.polizei.bremerhaven.de/fahrradcodierung.html zum Download. Den ausgefüllten Registrierungsbogen, Ihren Personalausweis, das Fahrrad und einen dazugehörigen Eigentumsnachweis - zum Beispiel den Kaufbeleg - bringen Sie dann zum Aktionstag mit an den Stand.

Hier klebt eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter den Aufkleber mit der Registriernummer auf das Sattelrohr Ihres Fahrrades und Sie erhalten abschließend eine schriftliche Bestätigung über die Registrierung.

Also: Helfen Sie mit, den Fahrraddiebstahl einzudämmen, besuchen Sie uns auf der Zweirad- und Freizeitmesse und lassen Sie Ihr Fahrrad registrieren!

Natürlich ist eine Fahrradregistrierung auch außerhalb dieses Aktionstages möglich: Füllen Sie auch hierzu ebenfalls das Formular zur Registrierung aus und kommen Sie mit Ihrem Personalausweis, dem Fahrrad und einem entsprechenden Eigentumsnachweis zu einem der Bremerhavener Polizeireviere.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell