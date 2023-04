Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Opfer an der Haustür bedroht: Versuchter Raub im Schierholz-Gebiet

Bremerhaven (ots)

Ein versuchter schwerer Raub hat sich am Mittwoch, 5. April, im Bremerhavener Ortsteil Schierholz ereignet. Zwei Tatverdächtige konnten unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0471/953-4444. Zwischen 11.10 und 11.15 Uhr traten die zwei unbekannten Männer an die Haustür eines Einfamilienhauses an der Krakauer Straße und klingelten. Als ein Hausbewohner die Tür öffnete, bedrohten die Täter den Bewohner mit einer Waffe und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurde das Opfer weiter in Schach gehalten. Die Tatverdächtigen begannen offenbar gerade damit, nach Beute zu suchen, als ein weiterer Hausbewohner die Situation bemerkte und die Männer ansprach. Daraufhin flüchteten diese durch die Eingangstür zurück auf die Straße. Dort verliert sich die Spur. Das Opfer blieb ersten Erkenntnissen zufolge körperlich unverletzt. Die Verdächtigen waren beide dunkel gekleidet und trugen als Kopfbedeckungen eine Mütze bzw. ein Cap. Beide hatten zudem auffällige Warnwesten übergezogen. Einer trug einen Bart, der andere war maskiert. Das Alter der Männer wird auf 20 bis 40 Jahre geschätzt. Wer zwischen 11 und 11.30 Uhr im Bereich Krakauer Straße/Lotjeweg/Kattowitzer Straße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

