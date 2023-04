Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rotlichtfahrt beschert E-Scooter-Fahrer Ärger

Bremerhaven (ots)

Eine E-Roller-Fahrt mit Folgen hat ein 59-Jähriger am gestrigen Montag, 3. April, in Bremerhaven-Geestemünde absolviert. Kurz nach 12 Uhr war der Fahrer an der Rheinstraße einem Zeugen aufgefallen, da er mit dem E-Scooter über eine rote Ampel fuhr. Außerdem entging den wachsamen Augen des Zeugen nicht, dass am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen montiert war. Es kam zum Streitgespräch zwischen den beiden Parteien, woraufhin der Zeuge die Polizei hinzurief. Die Beamten nahmen eine Verkehrskontrolle vor und stellten dabei fest, dass der genutzte E-Scooter vor mehr als einem halben Jahr als gestohlen gemeldet worden war. Der 59-Jährige gab an, den E-Scooter von einem Bekannten außerhalb Bremerhavens gekauft zu haben. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher. Der Fahrer erhielt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Straßenverkehrsordnung.

