POL-Bremerhaven: Junger Autofahrer gefährdet Verkehr und verletzt auf Flucht Polizeibeamte - Zahlreiche Anzeigen gefertigt

Eine ganze Reihe unterschiedlicher Strafanzeigen hat ein 21-Jähriger am späten Freitagabend, 31. März, nach einer chaotischen Autofahrt durch Bremerhaven und über die Autobahn 27 erhalten. Dabei gefährdete er den Verkehr und Personen, verursachte Unfälle, demolierte einen Polizei-Streifenwagen und verletzte zwei Beamte leicht.

Auf der Columbusstraße im Stadtteil Mitte hatte die Polizei Bremerhaven am Freitagabend eine größere Verkehrskontrolle durchgeführt (Hierzu veröffentlicht die Ortspolizeibehörde eine gesonderte Pressemitteilung). Im Rahmen dieser Kontrolle sollte auch der Fahrer eines Mercedes Viano überprüft werden, der ohne Abblendlicht die Columbusstraße befuhr. Der 21-Jährige missachtete jedoch die Zeichen eines Polizeibeamten, in den Kontrollbereich zu fahren. Als eine weitere Beamtin den Wagen in die Kontrollbox lotsen wollte, überfuhr der Mercedes ein Verkehrshütchen und blieb kurzzeitig stehen. Noch bevor die Beamtin Kontakt zum Fahrer aufnehmen konnte, gab dieser mit durchdrehenden Reifen Gas und steuerte auf einen weiteren Polizisten zu, der sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen musste.

Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung des Mercedes auf. Als bekannt wurde, dass der Wagen nunmehr durch die Hafenstraße fuhr, wurde diese in Höhe Melchior-Schwoon-Straße durch Polizeifahrzeuge gesperrt. Der 21-Jährige fuhr sodann über die Luisenstraße, Werftstraße und Auf den Sülten. In Höhe der Auestraße kollidierte er mit dem Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers. Kurz danach wendete er und fuhr in südlicher Richtung die Hafenstraße entlang. Dabei nutzte er auch den Gehweg und gefährdete Fußgänger, die dem Wagen ausweichen mussten. Zurück auf der Fahrbahn rammte der 21-Jährige mutmaßlich absichtlich einen Streifenwagen der Bremerhavener Polizei in dessen Beifahrerseite. Die beiden darin befindlichen Polizeibeamten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Der rücksichtslose Fahrer überfuhr auf seiner Flucht zahlreiche rote Ampeln und gelangte schließlich über die Grimsbystraße auf die Autobahn 27. Hier setzte er die Fahrt bis zum Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und -Süd fort. Auf dem Autobahnparkplatz steurte der Mercedes Viano auf eine Grünfläche. Der 21-jährige Fahrer verließ das Auto und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die Polizeibeamten stellten den jungen Mann allerdings nach wenigen Metern.

Die Beamten nahmen den 21-Jährigen fest. Da es Anzeichen dafür gab, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein, um Haftgründe prüfen zu lassen. Der Mercedes Viano, der nicht dem Fahrer gehört, wurde als Tatmittel sichergestellt.

Auf den jungen Mann kommen nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Missachten von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten zu. Der Gesamtschaden an allen betroffenen Fahrzeugen wird auf mindestens 7500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Polizei Bremerhaven dauern an. Personen und Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer am späten Freitagabend ebenfalls gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter 0471/953-3164 zu melden.

