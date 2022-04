POL-HI: Nordstemmen (Barnten) - Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen

Hildesheim (ots) - Bockenem: (fie) In der Nacht von Dienstag, 05.04.2022, auf Mittwoch, 06.04.2022, haben bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Landtechnik Betriebes in der Walter-Althoff-Straße in Bockenem auf spektakuläre Weise mehrere, neue Schlepperreifen entwendet. Diese schadensträchtige Tat muss sich in der Zeit von 17 Uhr am Dienstag bis 7 Uhr am ...

mehr