Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannter Täter raubt Halskette - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Nach dem Raub einer Halskette in einem Geschäft in Bremerhaven-Lehe bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am Montag, 3. April, gegen 16.10 Uhr. Ein noch unbekannter Täter war an die Betreiberin eines kleinen Ladens in der Straße Twischlehe herangetreten und hatte dieser eine Schmuckkette mit drei Anhängern vom Hals gerissen. Anschließend war der Mann über den Parkplatz eines Einkaufszentrums vermutlich in Richtung der Straße Kleiner Blink geflüchtet. Das Opfer wurde bei der Aktion leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen führte nicht zum Erfolg. Der Mann soll circa 20 Jahre alt, dunkelhaarig und rund 1,70 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke mit roten Applikationen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

