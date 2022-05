Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl in Apotheke

Bodenheim, Hilgestraße (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 23.5.22, 19:30 Uhr und 24.5.22, 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Apotheke in der Hilgestraße in Bodenheim durch bislang noch unbekannte Täter. Es wurde zuerst vergeblich versucht eine Scheibe einzuschlagen. Anschließend wurde eine Glasschiebetür aufgedrückt und sich hierdurch Zutritt zum Innenraum verschafft. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. An der Glasschiebetür entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

