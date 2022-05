Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tankstelle

Nackenheim (ots)

Am 25.05.2022, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Anwohner über Notruf, dass gerade zwei Personen versuchen würden die Shell Tankstelle in der Mainzer Straße in Nackenheim aufzubrechen. Hierbei würden sie den Fuß eines Verkehrsschildes zur Hilfe nehmen. Noch vor Eintreffen der Streife flüchteten die Personen auf einem Motorrad in Fahrtrichtung Bodenheim. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung des Krades. An der Eingangstür der Tankstelle konnten Kratzer festgestellt werden. Der Innenraum der Tankstelle wurde nicht betreten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder den Personen geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim, Tel. 06133-933-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell