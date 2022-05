Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Rheinradeln zwischen Oppenheim und Worms

Oppenheim (ots)

Am 15.05.2022 fand nach zweijähriger Corona-Pandemie bedingter Pause, das Rheinradeln erstmals wieder statt. Bei sonnigem Wetter nahmen ca 80.000 Teilnehmer das Angebot entlang der L 439, L 437 und der K40 zwischen Worms-Herrnsheim und Oppenheim wahr. Die für den Autoverkehr gesperrte Strecke wurde zum Radeln und Einkehren in den verschiedenen Veranstaltungsmöglichkeiten in den anliegenden Gemeinden genutzt. Die Bereiche der Hauptbühnen am Fahrweg in Worms-Herrnsheim und der Landskrongalerie in Oppenheim waren gut besucht, aber nicht überfüllt. Es herrschte allgemein fröhliche, familiäre Atmosphäre. Außer einigen kleineren Stürzen kam es zu keinen nennenswerten Störungen. Einige unbelehrbare Autofahrer fuhren trotz Sperrung in den abgesperrten Bereich und mussten anschließend durch Polizeikräfte herausgeleitet werden.

Die Polizei war auf der Strecke mit insgesamt 19 Beamt:innen im Einsatz. Es wurden 6 Pedelecs, 4 Motorräder und weitere Funkstreifenwagen eingesetzt.

Der Einsatz der Pedelecs fand in der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit und wurde durchweg positiv gesehen, was sich in zahlreichen Rückmeldungen niederschlug. Aus polizeilicher Sicht ein angenehmes Einsatzereignis.

