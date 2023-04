Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall mit Bus - Mehrere Verletzte

Bremerhaven (ots)

Drei Bus-Fahrgäste wurden am Dienstagnachmittag, 4. April, bei einem Verkehrsunfall nahe dem Klinikum in Bremerhaven-Schiffdorferdamm leicht verletzt.

Die Polizei Bremerhaven sowie die Feuerwehr wurden gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall eines Linienbusses mit einem VW-Bus alarmiert. Dabei hatten sich drei Fahrgäste leichte Verletzungen zugezogen. Dem vorausgegangen war offenbar ein Vorfahrtsverstoß einer 57-Jährigen, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Diese war gegen 14.20 Uhr mit ihrem VW-Bus auf der Postbrookstraße in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit dem Vörtelweg soll sie anschließend die Vorfahrt des in Richtung Klinikum fahrenden Linienbusses missachtet haben. Dabei kam es zur Kollision. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell