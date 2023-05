Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Luftdruckwaffe löst Polizeieinsatz aus; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Scheunenbrand

Eine Scheune in der Untere Bachstraße im Stadtteil Bernhausen ist am Montagvormittag aus derzeit noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Mehrere Zeugen bemerkten gegen neun Uhr starken Rauch aus dem Gebäude aufsteigen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften anrückte, begann sofort mit den Löscharbeiten an dem bereits in Vollbrand stehenden Gebäude. Durch ihr rasches und professionelles Eingreifen konnte ein Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindert werden. Sicherheitshalber wurden Bewohner umliegender Gebäude und ein in der Nähe befindlicher Kindergarten zeitweise evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Scheune, in der neben Holz und Stroh auch ein Fahrzeug und zwei Traktoren abgestellt waren, stürzte bei dem Brand ein, wodurch ein davor abgestellter Mercedes beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 500.000 Euro belaufen. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr, zu denen auch ein Bagger hinzugezogen werden musste, dauern derzeit noch an. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Altbach (ES): Luftdruckwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Eine Luftdruckwaffe hat am Sonntagnachmittag im Unterer Eulenbergweg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten gegen 16.50 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei Männer beobachtet hatten, die auf der Straße mit einem Gewehr hantierten. Zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und zufällig in der Nähe befindliche Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz rückten daraufhin an und nahmen die beiden Männer widerstandlos vorläufig fest. Vor Ort fanden und beschlagnahmten die Beamten ein Luftdruckgewehr. Während einer der beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurde, musste der stark alkoholisierte Beschuldigte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Gegen beide Männer wird unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (rn)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 76 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Oberdigisheim erlitten. Die Frau war gegen 11.45 Uhr mit ihrem Ford auf der Breitenstraße in Richtung Obernheim unterwegs, als ihr Wagen in einem Hagelschauer ins Rutschen geriet. Der Ford überfuhr in der Folge den Bordstein und kam im Bachbett zum Stillstand. Die 76-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell