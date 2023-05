Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Pkw aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Vermisster wohlbehalten gefunden; Vor Polizeikontrolle geflüchtet; Brände; Motorroller gestohlen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Mit Glasflasche zugeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein 22-Jähriger ist am Montagnachmittag in Mettingen von vier Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Der junge Mann hielt sich gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schenkenbergstraße auf, als sich die Gruppe zu Fuß näherte. Einer der Unbekannten schlug den 22-Jährigen in der Folge nach einer kurzen Frage mit einer Glasflasche gegen den Kopf, sodass der Geschädigte zu Boden ging. Anschließend trat das Quartett außerdem auf den jungen Mann ein. Nachdem ein Zeuge helfend eingegriffen hatte, flüchtete die Gruppe in eine Seitengasse in Richtung Bahnhof Mettingen. Die beim Angriff erlittenen Verletzungen des Geschädigten mussten im Anschluss im Krankenhaus versorgt werden. Eine detaillierte Personenbeschreibung der Täter, die im Zuge der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnten, liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (mr)

Esslingen (ES): Scheiben eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Ein geparkten Mazda ist im Laufe des Montags ins Visier eines Pkw-Aufbrechers geraten. In der Zeit zwischen 12.35 Uhr und 16.45 Uhr schlug ein Unbekannter auf einem Firmenparkplatz in der Emil-Kessler-Straße in Mettingen die Heck- sowie eine Seitenscheibe des Wagens ein. Anschließend entwendete der Täter aus dem Fahrzeuginneren einen Trolley sowie einen Rucksack mit diversen Wertgegenständen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Zeugenhinweise. (mr)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 40-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Sirnauer Brücke zugezogen. Ein 43 Jahre alter Mann fuhr dort gegen 5.30 Uhr mit seinem C-Klasse-Mercedes und wollte nach links in die Zeppelinstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Mercedes des entgegenkommenden, vorrangberechtigten 40-Jährigen und kollidierte mit diesem. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (sm)

Esslingen (ES): Senior wohlbehalten gefunden

Mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und Personenspürhunden haben Polizei und Rettungsdienst am Montagabend nach einem vermissten Senior gesucht. Der an Demenz erkrankte 78-Jährige hatte gegen 21.15 Uhr unbemerkt ein Krankenhaus in Oberesslingen verlassen. Gegen 1.30 Uhr konnte der zwischenzeitlich offenbar selbstständig auf das Krankenhausareal zurückgekehrte Senior wohlbehalten angetroffen werden. (jp)

Filderstadt (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Gegen einen 45-Jährigen, der am frühen Dienstagmorgen offenbar alkoholisiert vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist, ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen. Kurz nach 3.30 Uhr sollte der Mann, der mit seinem Opel in der Echterdinger Straße in Bernhausen unterwegs war, von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er missachtete jedoch die gegebenen Anhaltezeichen und flüchtete mit zum Teil deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne an Rot zeigenden Ampeln anzuhalten, über Plattenhardt und die L1185 in Richtung Aichtal. Dort fuhr er auf die B27 in Richtung Stuttgart auf und verließ diese wieder an der Anschlussstelle Plattenhardt. Bei seiner Flucht, die unter anderem auch durch Wohn- und Industriegebiete führte, konnten zwei in die Fahndung eingebundene Polizeistreifen einen Zusammenstoß mit dem Opel nur durch Ausweichen verhindern. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte die Polizeistreifen aus der Luft. Am Kreisverkehr der K 1225 / Metzinger Straße in Bonlanden überfuhr der Flüchtende einen sogenannten Stop-Stick und hielt schließlich in Plattenhardt mit luftleeren Reifen an. Der 45 Jahre alte Mann musste nach einem Alkoholtest, der einen vorläufigen Wert von etwa 0,5 Promille ergeben hatte, eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Opel, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. (sm)

Ostfildern (ES): Mülleimerinhalt angezündet

Drei vermutlich jugendliche Personen haben am Montagabend, gegen 19.10 Uhr, an der U-Bahnhaltestelle Parksiedlung den Inhalt eines Mülleimers offenbar mutwillig in Brand gesetzt. Zeugen hatten die Tat beobachtet und den Notruf gewählt. Bis zum Eintreffen der Beamten entfernte sich die Gruppe mit der U7 in Richtung Stuttgart. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand durch den Brand, der von der Feuerwehr vollends gelöscht wurde, kein Schaden. (mr)

Frickenhausen (ES): Kind in Pkw gerannt

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Robert-Koch-Straße. Gegen 16.55 Uhr rannte der Junge von einem Grundstück auf die Straße und kollidierte mit einem dort fahrenden Skoda. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Sachschaden war nicht entstanden. (sm)

Kirchheim (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Kind am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ötlingen erlitten. Der Neunjährige lief ersten Ermittlungen zufolge kurz nach 16.30 Uhr den Gehweg der Schönblickstraße entlang, als er offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Fahrbahn trat. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Seite eines vorbeifahrenden Renault einer 55-Jährigen. Das Kind stürzte nachfolgend zu Boden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Neunjährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Pkw dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. (mr)

Mössingen (TÜ): Mit Ampel kollidiert

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Mössingen zugezogen. Die 68-Jährige war mit ihrem Hyundai gegen 13.50 Uhr auf der Berggasse unterwegs. An der Kreuzung mit der Zollernstraße kam sie mit ihrem Wagen wohl aufgrund der blendenden Sonne nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf schätzungsweise 9.000 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Motorroller in Dürrwangen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Fahrzeugdieb hat in der Nacht zum Montag in Dürrwangen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 5.45 Uhr entwendete der Unbekannte einen auf einem Schulgelände in der Beethovenstraße stehenden Motorroller der Marke Yiying. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen OBJ-310 angebracht. Zeugenhinweise, auch zum Verbleib des Rollers, nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (mr)

Hechingen (ZAK): Wäschetrockner in Brand geraten

Ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner hat am Montagnachmittag zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Synagogenstraße geführt. Eine Zeugin hatte gegen 14.20 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus bemerkt und den Notruf gewählt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Wäschetrockner wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Personen kamen nicht zu Schaden. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr dürfte durch den Brand sowie die durch die gesamte Wohnung gezogenen Rauchschwaden ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Die Wohnung war bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. (mr)

