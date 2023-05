Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Gartenhaus

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Lkw umgekippt

Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost ist am Mittwochnachmittag ein Lkw umgekippt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer gegen 14.50 Uhr die A8 und wollte nach links auf die B465 in Richtung Dettingen abbiegen. Dabei kippte der Laster um, wobei Teile der Ladung auf den angrenzenden Gleisen zum Liegen kamen. Der Anhänger blieb hingegen stehen. Die Bahnstrecke sowie der betroffene Straßenabschnitt wurden unmittelbar nach dem Unfall gesperrt. Der Lkw-Lenker wurde von der Feuerwehr befreit. Er wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die aufwändige Bergung des Zugfahrzeugs, zu der auch ein Kran angefordert wurde, dauert aktuell (Stand 16.30 Uhr) noch an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Fußgängerin mit Hund übersehen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 19 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Schlierbacher Straße erlitten. Eine 79-Jährige wollte gegen elf Uhr mit ihrem Fiat von einem Parkplatz eines Geschäftes in die Schlierbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die bereits auf der Fahrbahn befindliche 19-Jährige mit ihrem Hund. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Tier, das wiederrum gegen die Frau stieß. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Hund wurde augenscheinlich nicht verletzt. Es entstand keinerlei Sachschaden. (jp)

Rangendingen (ZAK): Kollision zwischen Pkw und Motorroller

Leichtverletzt wurde eine 17 Jahre alte Motorroller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der L410 ereignet hat. Die Fahrerin war gegen 8.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs und wollte auf einen Radweg abbiegen. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 58-jährige Fahrerin eines VW T-Roc und kollidierte trotz Ausweichmanöver mit dem Hinterrad der Rollerfahrerin. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 700 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die L410 voll gesperrt werden. (jp)

Meßstetten (ZAK): In Gartenhaus eingebrochen

Zwischen Sonntag und Dienstag ist ein Unbekannter in eine Hütte in einem Garten in der Bolgasse eingebrochen. Aus der Laube entwendete der Einbrecher Fahrräder und Rasentrimmer. Zudem ließ der Unbekannte aus dem Garten noch einen Mähroboter mitgehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt. (rn)

