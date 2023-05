Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Telefonbetrüger am Werk; Fahrzeuge beschädigt; Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe und der Verlauf einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz. Dort war es zwischen einem 25-Jährigen und einem Unbekannten zu Streitigkeiten gekommen in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Der Täter ging in der Folge flüchtig. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Der Unbekannte soll zwischen 15 und 16 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare haben. Er hatte eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover sowie eventuell einen Bart getragen. Zudem soll er eine Umhängetasche mit sich geführt haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (jp)

Esslingen (ES): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagabend an der Kreuzung Ulmer Straße / Plochinger Straße ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 37-jährige VW-Lenkerin gegen 20.30 Uhr von Zell herkommend unterwegs und fuhr vermutlich bei Rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem auf der Ulmer Straße heranfahrenden Ford eines 39 Jahre alten Mannes. Dieser sowie seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 38 Jahren wurden ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Den Sachschaden an den beiden noch fahrtauglichen Pkw schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B10 ereignet hat. Ein 29-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seinem Opel Astra auf der B10 in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in das Heck seines Ford Fiesta. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrer sowie ein 21-jähriger Beifahrer im Opel leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. (jp)

Altbach / Neckartailfingen (ES): Telefonbetrüger am Werk

Erneut ist ein Senior von Telefonbetrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Der Mann aus Altbach hatte am Dienstagvormittag, gegen elf Uhr, den Anruf eines Betrügers erhalten, der vorgab von der Polizei zu sein und ihm die frei erfundene Geschichte erzählte, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Dabei soll ein Hinweis auf den Senior gefunden worden sein, weshalb auch sein Besitz nun in Gefahr sei. Der Mann schenkte dem Betrüger Glauben, packte Goldmünzen in fünfstelligen Wert in eine Tasche und legte sie zur Abholung durch einen angeblichen Polizeibeamten vor das Haus. Diese wurde durch in der Folge durch den unbekannten Täter abgeholt. Richtig reagiert hat hingegen ein Bankmitarbeiter am Dienstagnachmittag als ein älteres Ehepaar aus Neckartailfingen vorstellig wurde um einen hohen Geldbetrag abzuheben. Auch hier war der Grund für das Verhalten der Senioren ein Schockanruf von Betrügern, welche eine vermeintliche Notlage des Sohnes der Eheleute vorspielten. Der aufmerksame Bankmitarbeiter hinterfragte die Auszahlung und informierte richtigerweise die Polizei. Hierdurch konnte ein Schaden verhindert werden. Gegen diese Masche des "Schockanrufes", wie auch für alle anderen Maschen des Telefonbetruges schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Geld oder Wertsachen fragt und deren Übergabe verlangt. (jp) Tipps und Verhaltensweisen zu diesem Kriminalitätsphänomen erhalten Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-polizisten-2/

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorrad contra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 37 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Sielminger Straße erlitten. Ein 53-Jähriger musste gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford verkehrsbedingt abbremsen. Vermutlich auf Grund von Unachtsamkeit und nicht ausreichendem Sicherheitsabstand kollidierte der Motorradfahrer in der Folge mit dem vorausfahrenden Pkw. Der Rettungsdienst brachte den 37-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf circa 2.500 Euro geschätzt. (jp)

Ostfildern (ES): Nach Unfall mit Kind davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Plochinger Straße. Den aktuellen Ermittlungen zufolge war dort gegen 7.30 Uhr ein elfjähriger Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs, als er von einem vorbeifahrenden Auto gestreift wurde. Der Junge wurde hierbei verletzt und stürzte zu Boden. Der unbekannte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Der Verkehrsunfall wurde später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW handeln. Der Fahrer trug einen Vollbart sowie eine schwarze Jacke. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegengenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen in der Tübinger Nordstadt mehrere geparkte Fahrzeuge angegangen. In der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 20.45 Uhr, beschädigte der Täter wie bislang bekannt ist insgesamt fünf in der Straße Ob der Grafenhalde abgestellte Autos, indem er diese teils auf gesamter Länge zerkratzte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte in den fünfstelligen Bereich reichen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagabend gegen einen 38-Jährigen. Der Mann soll gegen 22.20 Uhr in der Karlstraße mehrere Glasflaschen nach einem 40-Jährigen geworfen und diesen in abgestellte Fahrräder gestoßen haben. Der 40-Jährige erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Als dem deutlich alkoholisierten und aggressiven Tatverdächtigen, der zuvor offenbar auch Passanten angepöbelt hatte, von den alarmierten Einsatzkräften Handschließen angelegt werden sollten, leistete dieser erheblichen Widerstand. Außerdem stieß er Beleidigungen und Bedrohungen aus. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Der 38-Jährige musste die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Wohnanhänger verloren

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B296 entstanden. Ein 42-Jähriger war gegen 18.15 Uhr mit seinem Mercedes samt angehängten Wohnwagen auf der Bundesstraße von Entringen kommend in Richtung Tübingen unterwegs. Dabei löste sich aus noch unbekannter Ursache auf Höhe von Pfäffingen die abnehmbare Anhängerkupplung vom Mercedes. Der Wohnanhänger beschädigte daraufhin Leitpfosten und ein Verkehrszeichen am rechten Straßenrand ehe er über die Fahrbahn rollte und im linken Straßengraben zum Stehen kam. Der Wohnwagen wurde mit Hilfe eines Traktors geborgen. Verletzt wurde niemand. (rn)

Rottenburg (TÜ): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag auf der B28 ereignet hat. Eine 23-Jährige fuhr gegen 17.50 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Abzweigung Sülchen und kam ohne Beteiligung Dritter nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern Fahrt im Grünstreifen kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen, an welchem sie letztlich zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Ihr Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.400 Euro geschätzt. (jp)

Balingen (ZAK): E-Bike-Fahrer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Wilhelm-Kraut-Straße erlitten. Ein 40-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf der Höhe eines dortigen Autohauses bog der Sprinterfahrer nach rechts ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden, 28 Jahre alten Radler. Dieser stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell