Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Gaststätte, Einkaufszentrum und Arztpraxis; An Bahnübergang steckengeblieben

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Stahleck im Ortsteil Unterhausen ist am Freitagmorgen eingebrochen worden. Zwischen zwei Uhr und vier Uhr hebelte ein Unbekannter ein Fenster auf und gelangte so in das Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er sämtliche Räume nach Stehlenswertem und stieß dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag den er mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Kirchheim (ES): In Einkaufszentrum eingedrungen und mehrere Lagerräume aufgebrochen

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einkaufszentrum in der Stuttgarter Straße eingebrochen. Nachdem der Täter gegen Mitternacht zunächst vergeblich versucht hatte, sich über den Hintereingang Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, gelangte er schließlich über eine eingeschlagene Scheibe ins Treppenhaus. Im Inneren brach er die Türen mehrere Lagerräume auf, entwendete jedoch nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert. (ah)

Kirchheim (ES): Einbruch in Arztpraxis

Eine Arztpraxis in der Osianderstraße ist zwischen 18 Uhr am Mittwoch und acht Uhr am Freitag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafft und dort vergeblich versucht, zwei Eingangstüren aufzuhebeln. Danach drang der Täter mit Gewalt in die Arztpraxis in der ersten Etage ein und durchsuchte die Behandlungsräume. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. (ah)

Lenningen (ES): Sattelzug missachtet Wartepflicht an Bahnübergang

Für rund eine Stunde musste der Gleisabschnitt zwischen Brucken und Unterlenningen nach einem Vorfall am Freitagvormittag am dortigen Bahnübergang gesperrt werden. Ein 23 Jahre alter Sattelzuglenker befuhr gegen 9.40 Uhr die Kirchheimer Straße von Unterlenningen in Richtung Owen. Am Bahnübergang zwischen Unterlenningen und Brucken bemerkte er zu spät, dass die dortige Ampel rot blinkte. Er bremste sein Gespann daraufhin ab und kam mit diesem noch vor den Bahngleisen zum Stehen. Als er in Folge zurücksetzen wollte, senke sich die Schranke zwischen der Fahrerkabine und dem Auflieger und blieb dort stecken. Ein aus Richtung Kirchheim heranfahrender Zug konnte gefahrlos bremsen. Durch einen Bahntechniker konnte die Schranke wieder geöffnet werden. An ihr war kein Sachschaden entstanden. Die Gleise mussten im Zuge des Einsatzes bis etwa 10.50 Uhr gesperrt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell