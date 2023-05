Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Körperverletzungen, Zigarettenautomat gesprengt, Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Mit Schlagstock zugeschlagen (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag ist ein 31-Jähriger in der Innenstadt durch einen Unbekannten verletzt worden. Der 31-Jährige wollte sich am Albtorplatz um 03.15 Uhr nach dem Wohlbefinden einer jungen Frau erkundigen, nachdem sich diese zuvor mit einer männlichen Person gestritten hatte. Die männliche Person, die als ca. 16 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß mit schwarzen Haaren, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und beiger Hose, beschrieben wurde, schlug unvermittelt mit einem Schlagstock in Richtung des Kopfes des Geschädigten. Anschließend entfernte sich das Paar in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte musste leichtverletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen, die insbesondere Angaben zum flüchtigen Beschuldigten machen können.

Reutlingen (RT): Strohballen in Brand geraten (Zeugenaufruf)

Am Sonntagmorgen sind mehrere auf einem Feld zwischen der B464 und Rappertshofen gelagerte Strohballen in Brand geraten. Kurz vor 08.00 Uhr wurden rund ein Dutzend brennende Ballen gemeldet. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften für die Löscharbeiten vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter Tel. 07121/942-3333 Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat beschädigt und aufgeflext

Ein Zigarettenautomat ist in der Hans-Böckler-Straße in Ohmenhausen mit brachialer Gewalt beschädigt worden. Am Samstagabend, gegen 22.20 Uhr, entdeckte ein aufmerksamer Zeuge einen in der dortigen Wiese liegenden Zigarettenautomaten und verständigte daraufhin die Polizei. Hier stellte die eingesetzte Streifenbesatzung fest, dass der Zigarettenautomat gewaltsam aufgeflext wurde. Weiter erkannte der Zeuge die Kennzeichen zweier Fahrzeuge, welche im Zusammenhang mit dieser Beschädigung stehen könnten. Die Polizei konnte diese an einer der beiden Halteranschriften feststellen. Über den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die Durchsuchung beider Wohnanschriften angeordnet, wobei ein Trennschleifer sowie weiteres Aufbruchswerkzeug festgestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des genauen Diebesguts sowie möglichen Tatverdächtigen hat der Polizeiposten in Betzingen übernommen.

Hohenstein-Ödenwaldstetten (RT): Gestürzter Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag, gegen 13.50 Uhr, auf der K6735 zwischen Ödenwaldstetten und Marbach verunfallt. Der 30-jährige Fahrer war auf seiner Suzuki in Richtung Marbach unterwegs und überholte hierbei einen Pkw. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Anschließend wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kirchheim unter Teck (ES): Pedelec-Fahrerin übersehen und leicht verletzt

Bei der Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist am Samstagvormittag eine Person leicht verletzt worden. Gegen 11.00 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Smart die Kolbstraße in Richtung Innenstadt und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Henriettenstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine in gleicher Richtung fahrende 76 Jahre alte Radfahrerin, die an selbiger Kreuzung weiter geradeaus fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern, in deren Folge die Pedelec-Fahrerin stürzte. Sie wurde nachfolgend mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem Smart entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hochdorf (ES): Zigarettenautomat gesprengt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 00.25 Uhr, haben zwei unbekannte Täter in der Hofackerstraße versucht einen Zigarettenautomaten an einer Gaststätte mittels unbekannter Sprengmittel aufzusprengen. Ersten Zeugenangaben zufolge wurden sie wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, schlank, jugendliches Erscheinungsbild, weiße Turnschuhe, helle Jeans, schwarzer Pullover, Mütze, dunkle Umhänge-Sporttasche mit hellem Tragegurt, dunkle Handschuhe. Täter 2: dunkler Pullover, Mütze, blaues Tuch oder Maske vor dem Gesicht, deutschsprechend. Nachdem die Täter bei der Tat gestört wurden, flohen sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Messung möglicher Gase kam die Feuerwehr Hochdorf mit einer Person vor Ort. Die Polizei Kirchheim hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Kriminaltechnikern aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07021/501-0 entgegen.

Denkendorf (ES): Einbruch in Getränkemarkt (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Berliner Straße eingestiegen. Neben einer kleinen Summe Bargeld entwendeten sie Zigaretten und ein Computer. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/7091-3 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Exhibitionist unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Samstagvormittag unsittlich gegenüber einer jungen Frau gezeigt. Gegen 11.00 Uhr stellte sich der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann im Bereich der Bushaltestelle Gutenhalde neben die 15-Jährige und befriedigte sich an seinem entblößten Geschlechtsteil. Die 15-Jährige verständigte daraufhin über Notruf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Mann soll eine Glatze, normale bis kräftige Statur und ein Grübchen am Kinn haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Tel. 0711/7091-3 Zeugen.

Baltmannsweiler (ES): Pkw in Brand geraten

Am Samstagabend ist es gegen 19.50 Uhr in der Silcherstraße zum Brand eines Fahrzeuges gekommen. Der 52-jährige Fahrer eines VW bemerkte während des Fahrens Brandgeruch aus dem Bereich des Motors. Daraufhin stellte er das Fahrzeug ab, welches bereits qualmte und binnen kürzester Zeit komplett ausbrannte. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Ostfildern (ES): Mann von mehreren Unbekannten verletzt

Aus einer Gruppe von mehreren unbekannten Männern ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum Sonntag von einer Person mittels einer Bierflasche verletzt worden. Der 19-Jährige hielt sich kurz nach Mitternacht zusammen mit einem Bekannten im Bereich einer Schule in Ostfildern in der Straße "In den Anlagen" auf, als es zu einem Streit mit einer anderen Personengruppe kam. Aus dieser Gruppierung heraus schlug ein Unbekannter mit einer Bierflasche gegen den Kopf des 19-Jährigen, welcher dadurch entsprechende Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Aus der aggressiven Gruppierung heraus wurde auch dem 20-jährigen Bekannten ins Gesicht geschlagen. Die Personen flüchteten fußläufig vor dem Eintreffen der verständigten Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Ein 61-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstagvormittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 61-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki die L389 von Hirrlingen kommend in Richtung Rottenburg als er im Gewann Unhalde, kurz vor dem Abzweig nach Dettingen, auf den Volvo eines ebenfalls 61-Jährigen auffuhr. Dieser musste zuvor verkehrsbedingt abbremsen. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde von einem hinzugezogenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Brand in Mehrparteienhaus

Ein Zimmerbrand hat am Samstagabend in einem größeren Wohnkomplex im Buchenweg zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 20.30 Uhr in der Wohnung einer 51-Jährigen, mutmaßlich im Bereich eines elektrischen Geräts, zum Brandausbruch. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Gebäude geräumt werden, wobei die Feuerwehr zur Rettung unter anderem eine Drehleiter einsetzte. Die 51 Jahre alte Bewohnerin der Brandwohnung blieb unverletzt und konnte diese noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst verlassen. Vier durch Rauchgasvergiftung leichtverletzte Bewohner im Alter zwischen 22 und 64 Jahren, sowie ein 40-jähriger Feuerwehrmann, der sich leicht im Rahmen der Löscharbeiten verletzte, wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Gebäude, welches aufgrund des Rauchgasniederschlags teilweise nicht mehr bewohnbar ist, entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Etwa 30 Bewohnern war die Rückkehr in ihre Wohnungen aus diesem Grund vorübergehend nicht mehr möglich. Verantwortliche der Stadt Albstadt kümmerten sich um ihre vorläufige Unterbringung, teilweise kamen die Betroffenen auch privat unter. Die Ermittlungen zur Brandursache, zu welchen auch Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen werden, dauern an.

