Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Mehrere Pkw beschädigt; Baggerschaufel gestohlen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Unfall in Auingen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 95.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 35-Jähriger befuhr kurz vor 13.30 Uhr mit seinem VW Tiguan die Hauptstraße von Auingen in Richtung Münsingen, als der Wagen im Bereich einer Fußgängerampel plötzlich beschleunigte. Anschließend geriet der Tiguan auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter und einem auf einem Parkplatz abgestellten Audi A6. Der 35-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme erste Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung ergeben hatten, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der 38 Jahre alte Beifahrer im Tiguan wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Tiguan und der Sprinter mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Die Hauptstraße musste im Bereich der Unfallstellte bis etwa 15.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Pfullingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Karl-Kuppinger-Straße ist ein Unbekannter am helllichten Montagvormittag eingebrochen. Zwischen 7.50 Uhr und elf Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude, das er in der Folge nach Wertvollem durchsuchte. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wernau (ES): Mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen sucht der Polizeiposten Wernau nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, neun Uhr, in der Danziger Straße mindestens acht Fahrzeuge mutwillig zerkratzt hat. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wernau unter der Telefonnummer 07153/9724-40 entgegen. (jp)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der B312 ereignet hat. Eine 91 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte kurz vor 9.30 Uhr mit ihrem Wagen an der Anschlussstelle Schlaitdorf auf die Bundesstraße in Richtung Aichtal auffahren. Hierzu soll sie zunächst angehalten haben. Als sie anschließend mit ihrem Opel auf die B312 einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Lkw. Der Opel geriet in der Folge ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Die 91-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. (rn)

Altbach (ES): Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagvormittag auf der Esslinger Straße ereignet. Ein 52-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Esslinger Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Kurz vor der rot zeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Sedanstraße bemerkte er den vor ihm bremsenden Mercedes GLC einer 44-Jährigen zu spät und fuhr auf diesen auf. Der GLC wurde daraufhin auf einen an der roten Ampel wartenden Peugeot eines 35-Jährigen geschoben. Dieser kollidierte durch die Wucht des Aufpralls noch mit dem Mercedes eines davorstehenden 64-Jährigen. Sowohl die 51 Jahre alte Mitfahrerin im GLC als auch die 57 und 32 Jahre alten Mitfahrerinnen in der C-Klasse bzw. des Peugeot erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden letzteren ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 11.000 Euro beziffert. (rn)

Tübingen (TÜ): Baggerschaufel gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine Baggerschaufel im Wert von etwa 2.000 Euro wurde im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Sonntag, sieben Uhr, von einer Baustelle auf dem Europaplatz gestohlen. Unbekannte drangen in das Baustellengelände ein, brachen einen Container auf und ließen einen Baggerlöffel mitgehen. Zum Abtransport der etwa 150 kg schweren Schaufel dürfte ein Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein, weshalb das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 auf Hinweise von Zeugen hofft, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. (jp)

Balingen (ZAK): Achtjähriger Mitfahrer bei Unfall verletzt

Den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein achtjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Buhrenstraße erlitten. Gegen 7.10 Uhr befuhr ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Lkw die Kurt-Georg-Kiesinger-Straße und wollte die Kreuzung mit der Buhrenstraße geradeaus in die Reinhold-Maier-Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in der Buhrenstraße fahrenden, 36-jährigen VW-Lenkers und kollidierte mit diesem. Der achtjährige Mitfahrer im VW wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Lkw schätzt die Polizei auf zirka 1.000 Euro. (sm)

