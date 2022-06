Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Ungebetene Gäste im Freibad - Barnstorf, Vom eigenen Wohnmobil überrollt - Syke, Polizeieinsatz beim Fußballspiel ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Ungebetene Gäste

In der Nacht zum Sonntag gegen 03.45 Uhr musste die Polizei zwei ungebetene Gäste aus dem Freibad Müntepark entfernen. Die 25 und 27 Jahre alten Badegäste hatten den Zaun überklettert und waren außerhalb der Öffnungszeiten im Bad schwimmen. Die Polizei erteilte den beiden ungebetenen Gästen Platzverweise.

Barnstorf - Überrollt

Ein 62-jähriger Lehrer der Grundschule ist heute Morgen gegen 08.30 Uhr mit seinem Wohnmobil vom Schulhof auf die Kirchstraße gefahren und hat dort angehalten, um das Schultor hinter sich zu schließen. Als er aussteigt beginnt das Wohnmobil zu rollen. Bei dem Versuch wieder einzusteigen, verliert der Fahrer vermutlich das Gleichgewicht und stürzt. Das Wohnmobil überrollt ein Bein und kommt dann auf dem Schulhof zum Stehen. Eine Zeugin konnte das Wohnmobil sichern. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Syke-Heiligenfelde - Aggressive Gästefans

Bei einem Fußballspiel zwischen Heiligenfelde und Hildesheim musste am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Polizei mit fünf Funkstreifenwagenbesatzungen auf dem Fußballplatz am Dorfgemeinschaftshaus erscheinen. Etwa 120 aggressive Gästefans aus Hildesheim waren derart gereizt, dass die Polizei deeskalierend eingreifen musste. Ein Spieler des SV Heiligenfelde wurde sogar durch einen Faustschlag eines Walsroder Spielers leicht verletzt. Nach Beendigung des Einsatzes traten die Fans die Heimreise an.

Syke-Barrien - Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit hat eine 32-jährige Sykerin am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr an einer Ampel auf der Bremer Straße (B 6) in Barrien einen Auffahrunfall verursacht. Ein Nissan-Fahrer aus Barenburg und ein Ford-Fahrer aus Stuhr bremsten auf Grund der roten Ampel ihre Fahrzeuge ab; die BMW-Fahrerin aus Syke erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf den Nissan geschoben. Der Fahrer des Ford wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell