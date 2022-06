Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz vom 19.06.2022

1. Fahren unter Drogen

Ein 25-jähriger Mann wurde am Samstag, gegen 14:15 Uhr, fahrend mit seinem PKW in Diepholz auf der Moorhäuser Straße angetroffen und anschließend kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untgersagt.

2. Verkehrsunfall unter Alkohol

Gegen 06:00 Uhr am Sonntagmorgen befuhr ein 25-jähriger Mann mit einem ausländischen Mercedes Sprinter die Vechtaer Straße (B 69) von Vechta kommend in Richtung Aral-Kreisel. Diesen Kreisel bemerkte der Fahrer offensichtlich zu spät, konnte auch durch starkes Bremsen nicht vermeiden, daß er auf den Kreisel fuhr und dort stehenblieb. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten festgestellt werden, daß der Mann nicht unerheblich unter Alkoholeinfluß stand. Auf Grund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

PK Sulingen

Sachbeschädigung an Haustür

Im Zeitraum von Donnerstag 24 Uhr bis Freitag 08 Uhr wurde die Doppelverglasung einer Haustür im Schwafördener Weg in Sulingen auf unbekannte Art und Weise beschädigt. In der Tür befindet sich nunmehr ein ca. 10 cm großes Loch. Wer Hinweise auf Täter oder Zeugen geben kann wendet sich an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

PK Weyhe

1.

In der Zeit von Freitag, dem 17.06., gegen 20 Uhr bis zum Samstag, dem 18.06.2022, gegen 09 Uhr kam es auf dem Gelände der Zentralen Sportanlage in Weyhe zu einem Einbruch in eine Holzhütte. Bislang unbekannte Täter hatten sich zu der Hütte zwischen den Tennisplätzen begeben und dort eine Scheibe eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Der Schaden wird auf ca. 200EUR geschätzt.

2.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einem Außenverkaufsgelände eines Geschäfts für Dekoartikel und Gartenmöbel an der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr zu einem schweren Diebstahl. Dort wurden extra gesicherte Gartenmöbel im Wert von fast 800 EUR entwendet. Wer etwas Verdächtiges oder die Tat selbst beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

PK Syke

Syke - Diebstahl von zwei E-Bike

Am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr entwendeten Unbekannte in der Straße Unter den Eichen zwei E-Bikes aus einer unverschlossenen Garage. Das Diebesgut wird auf etwa 2.700EUR geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke unter Tel. 04242/969-0 zu informieren

