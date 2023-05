Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Einbrüchen im Stadtgebiet Reutlingen - Tatverdächtige ermittelt - Reutlingen (RT)

Ettlingen (KA)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den bisherigen Pressemitteilungen, zuletzt vom 15.05.2023 / 11.53 Uhr

Nach mehreren Einbrüchen in der Innenstadt von Reutlingen im Mai dieses Jahres hat die Polizei zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt. Der einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Heranwachsende befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die beiden Personen stehen im Verdacht, für einen Einbruchsversuch in einen Juwelier am 10. Mai 2023 und zwei vollendete Einbrüche in ein Schuh- sowie ein Elektronikgeschäft am 13. bzw. 14. Mai 2023 verantwortlich zu sein. Nach dem Einbruch in das Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße war der Jugendliche im Zuge der polizeilichen Fahndung in Tatortnähe angetroffen und bis zur Übergabe an einen Erziehungsberechtigten vorläufig festgenommen worden. Er befindet sich seither auf freiem Fuß.

Der im Landkreis Karlsruhe wohnhafte 18-Jährige mit Bezügen nach Reutlingen, der erfahren hatte, dass er ins Visier der Ermittlungen geraten war, stellte sich daraufhin am Dienstagabend (16.05.2023) beim Polizeirevier Ettlingen, worauf er vorläufig festgenommen wurde. Im Laufe des Mittwochs (17.05.2023) wurde der Heranwachsende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung wurde der 18-Jährige im Anschluss in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

Bei der Vollstreckung eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses, ebenfalls am Mittwoch (17.05.2023), fanden und beschlagnahmten die Ermittler in einer vom 18-Jährigen genutzten Wohnung mehrere iPhones sowie Bekleidungsartikel. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürften die Gegenstände aus den Einbrüchen in das Elektronik- bzw. Schuhgeschäft stammen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen, insbesondere ob die Tatverdächtigen noch für weitere Einbrüche in Betracht kommen, dauern an.

