POL-BOR: Stadtlohn - Eingangstür zu Kreditinstitut beschädigt: Tatverdächtiger ermittelt

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Sachsenstraße; Tatzeit: 31.10.2022, 10.30 Uhr; Schreck an der Ladenkasse: Als sie ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte die Kundin eines Verbrauchermarktes in Heiden das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Die Frau hatte sich am Montag gegen 10.30 Uhr in dem Geschäft an der Sachsenstraße aufgehalten. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert in diesem ...

mehr