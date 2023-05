Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Pkw-Diebstahl

Weilheim/Teck (ES): Arbeiter abgestürzt

Schwer verletzt wurde ein 35-jähriger Arbeiter bei einem Unfall am Dienstagvormittag in einer Firma in der Carl-Benz-Straße. Der Mann bestieg gegen 11.30 Uhr eine Anlegeleiter um auf ein vier Meter hohes Podest zu gelangen. Dabei verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Arbeiter wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unglücksstelle in eine Klinik verbracht. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben mit Unterstützung von Sachverständigen des Gewerbeaufsichtsamtes die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Wendlingen (ES): Gegen Auto geprallt

Augenscheinlich unverletzt hat ein 15-jähriger Radler den Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen in der Olgastraße überstanden. Der Jugendliche war gegen 8.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs und fuhr von diesem, ohne auf den Verkehr zu achten und ohne anzuhalten, über den abgesenkten Bordstein in die Olgastraße ein. Ein 69-Jähriger, der mit seinem Audi in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war, hatte keinerlei Chancen mehr, um zu reagieren, sodass der Radler gegen die hintere, rechte Türe des Audi knallte und stürzte. Der Jugendliche, der keinen Helm getragen hatte, wurde nachfolgend von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht, konnte aber anschließend mit einem hinzugerufenen Angehörigen den Heimweg antreten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (cw)

Deizisau (ES): Nach Unfall auf B10 weitergefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B10 gegen eine 61 Jahre alte Frau. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau gegen 9.40 Uhr mit ihrem Mercedes Sprinter an der Anschlussstelle Deizisau/Altbach auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart auf. Beim Wechsel von der Einfädelungsspur auf den rechten Fahrstreifen achtete sie nicht auf eine dort mit ihrem Renault Twingo fahrende 31-Jährige. Diese lenkte ihren Wagen nach links, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Twingo, an dem Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin hatte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, ihre Fahrt fortgesetzt. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der sich bei der Polizei meldete, konnte die Fahrerin des Sprinters rasch ermittelt werden. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die B10 musste nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt werden und war bis gegen 10.50 Uhr nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. (sm)

Tübingen (TÜ): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

In Tübingen hat in der Nacht zum Dienstag ein Autodieb sein Unwesen getrieben. Der Täter entwendete in der Zeit zwischen 18 Uhr und sieben Uhr einen auf einem Parkplatz in der Poststraße abgestellten, grauen Opel Meriva. An dem Wagen waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen TÜ-AA 2404 angebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (mr)

Albstadt (ZAK): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der Heutalstraße im Stadtteil Tailfingen ereignet hat. Eine 58-Jährige wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem Pedelec in die Juliusstraße abbiegen und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. (jp)

