POL-BN: Bonn-Venusberg: 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Mittwochabend (08.02.2023) Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zuvor hatte ein E-Scooter-Fahrer einem 24-jährigen Fußgänger bei einem Zusammenprall auf einem Waldweg am Venusberg schwere Verletzungen zugefügt und war von der Unfallstelle geflüchtet.

Zur Unfallzeit gegen 20:45 Uhr war der 24-Jährige auf dem asphaltierten Weg vom Venusberg kommend in Richtung der Bergstraße in Bonn-Kessenich unterwegs. Etwa 200 Meter von der Robert-Koch-Straße entfernt soll er dann von einem E-Scooter angefahren worden sein, der in gleicher Richtung fuhr. Dabei erlitt der 24-Jährige eine offene Beinfraktur. Der E-Scooter-Fahrer, der seine Fahrt nach dem Zusammenprall ohne anzuhalten fortsetzte, kann nach bisherigem Sachstand nicht näher beschrieben werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamten fragen: Wer hat am Donnerstagabend einen E-Scooter im Umfeld des Unfallortes beobachtet? Wer kann Hinweise zu Personen geben, die diesen Weg zur in Frage kommenden Zeit üblicherweise mit einem E-Scooter nutzen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

