POL-PDNR: Ergänzende Pressemitteilung der PI Neuwied zur Meldung von 10.18 Uhr, Einsatz an einem Krankenhaus

Niederhofen (ots) - Ein 23-Jähriger verursachte am frühen Karsamstagmorgen aufgrund von Alkoholkonsum in der Hauptstraße in Niederhofen einen Verkehrsunfall. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund des Alkoholeinflusses wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr