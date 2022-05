Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Rauchgeruch in Gaststätte

Am Sonntag kam in einer Gaststätte in Bad Buchau Rauch aus deinem Sicherungskasten.

Ulm (ots)

Kurz nach 13 Uhr nahm ein Zeuge Rauchgeruch in einem Lokal am Marktplatz war und wählte den Notruf. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Wie sich herausstellte, hatte wohl in einem Sicherungskasten ein Kabel geschmort. Der Zeuge konnte den Schwelbrand mit Hilfe eines Feuerlöschers bekämpfen und verhinderte dadurch Schlimmeres. Verletzte gab es nicht. An der Einrichtung entstand nur geringer Sachschaden.

++++0884282

Bernd Kurz / Andrea Wagner, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell