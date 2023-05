Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang

Taben-Rodt (ots)

Am Dienstag, 09.05.2023, kam es gegen 17:50 Uhr auf der B51 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem PKW die B51 hinter einem LKW und drei weiteren PKW aus Fahrtrichtung Mettlach kommend in Richtung Saarburg. In einer langgezogenen Linkskurve überholte die Unfallverursacherin die vier Fahrzeuge vor ihr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste nach rechts auf den Radweg ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dort kollidierte der ausweichende Fahrer mit einem Leitpfosten und der Schutzplanke. Bei der Kollision verletzte sich der Fahrzeugführer an der rechten Hand und im Nackenbereich. An seinem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Trier eingeleitet. Der LKW und der dahinter fahrende PKW setzten ihre Fahrt in Richtung Saarburg fort. Beide Fahrzeugführer, die mögliche Zeugen sein könnten, konnten den Unfall nicht wahrnehmen. Hinweise zu dem Unfall oder den beiden Zeugen an die Polizeiinspektion Saarburg 06581-9155-0.

