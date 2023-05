Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B 51

Newel (ots)

Am 09.05.2023 gegen 12:25 Uhr befuhr ein 85-jähriger PKW-Führer die B 51 von Newel kommend in Fahrtrichtung Trier. Nach einem Überholmanöver kam er rechts von der Straße ab und schlug in die Leitplanke ein. Trotz beschädigter Vorderachse sowie ausgelöster Airbags setzte er seine Fahrt noch über ungefähr 300 Meter fort und verursachte hierdurch weitere Schäden an der Leitplanke. Das Fahrzeug blieb schlussendlich mit zerstörter Frontachse auf der Fahrbahn liegen. Glücklicherweise konnte der Fahrzeugführer unverletzt und selbstständig, jedoch etwas verwirrt aus dem Auto steigen. Er wurde dem Rettungsdienst vorgestellt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde am Anfang vorbildlich von Ersthelfern abgesichert und dann von der Straßenmeisterei wieder in einen befahrbaren Zustand versetzt.

