POL-PDTR: Diebstahlserie von Gartengeräten

Freudenburg (ots) - Bereits am Morgen des 04.05.2023 zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ereignete sich in der Tellbrunnenstraße in Freudenburg ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte eine Grundstücksmauer. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Mauer zu kümmern. Aufgrund eines am Unfallort ...

mehr