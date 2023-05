Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Freudenburg (ots)

Bereits am Morgen des 04.05.2023 zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr ereignete sich in der Tellbrunnenstraße in Freudenburg ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte eine Grundstücksmauer. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Mauer zu kümmern. Aufgrund eines am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteils dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Ford Kuga handeln, der einen Schaden an der hinteren rechten Kombinationsbeleuchtung haben dürfte. Der Sachschaden an der Grundstücksmauer wird auf ca. 100EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 0658191550 mitzuteilen.

